«Дала себе слово не реветь»: Надежда Ермакова заявила, что не может забеременеть

Надежда Ермакова эмоционально высказалась о том, что не может забеременеть.

У бывшей участницы реалити «Дом-2» случился нервный срыв. В своем блоге она поделилась главной проблемой, из-за которой впала в отчаяние. Дело в том, что 40-летняя Надежда давно мечтает стать мамой. Однако забеременеть у нее пока не получается.

С данной проблемой Ермакова уже не раз обращалась к специалистам, которые говорили ей о том, что она здорова и может спокойно планировать ребенка.

«Дала себе слово не реветь. Бывает в жизни, когда не получается то, чего очень сильно хочется. Не знаю, что с этим делать. Бывает период дикого отчаяния... Никто не видит у меня беременность. Хотя противопоказаний сейчас к этому нет. Мне врач сказал: "Вы здоровы, можете планировать". Но не получается... Мне уже 40!» — пожаловалась звезда в блоге.

Также Ермакову расстраивают комментарии подписчиков, упрекающих ее в том, что вместо ребенка она завела собаку. Такие слова очень ранят блогершу, ведь сама мечтает о статусе матери. По словам звезды, она продолжает планировать и пытаться забеременеть.

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