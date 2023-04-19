Дайнеко в прошлом: в Сети рассекретили новый роман Алексея Воробьева

Личная жизнь Алексея Воробьева всегда интересовала публику. Долгое время мужчина пытался построить отношения с Викторией Дайнеко. Артисты неоднократно сходились и расставались вновь. Поклонники пары верили, что они смогут обрести совместное счастье, однако этого, увы, им не удалось совершить. Теперь каждый из них ведет отдельную жизнь. Не так давно Виктория представила публике нового избранника, поговаривают, Алексей тоже уже не одинок.

Воробьев входит в состав членов жюри шоу «Маска». В новом сезоне зрители заметили, что между ним и 19-летней Дианой Анкудиновой есть особая связь. Девушка являлась участницей проекта, но в 9 выпуске она была вынуждена его покинуть. Однако на этом ее общение с Алексеем не закончилось: молодые люди регулярно проводят время вместе и рассказывают о досуге, проведенном в непринужденной обстановке. Кроме того, не так давно певец устроил для Дианы фотосессию. Все это дало пользователям Сети основание для подозрения мужчины в романе с начинающей звездой.

«Увидеть человека таким, каким он не видел себя — интересная задача для фотографа. Как вам результат нашей работы с прекрасной Дианой», — цитирует издание «7Дней.ru» Воробьева.

К слову, ни сам Алексей, ни Диана пока никак не реагировали на домыслы публики.

Ранее мы писали о том, что Виктория Дайнеко рассказала об изнанке проекта «Маска». Знаменитость даже призналась, что обманула членов жюри шоу. Подробности смотрите в этой статье.