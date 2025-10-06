«Дай Бог всем жить с таким же задором»: Арина Постникова о съемках с Юрием Стояновым

Актриса Арина Постникова, известная по сериалам «Два холма» и «Кузнецовы ТВ», поделилась впечатлениями о работе со звездой отечественного кинематографа Юрием Стояновым. Она дала интервью Леди Mail.

По словам артистки, работать с артистом было комфортно и интересно. Она отметила не только его профессионализм, но и готовность к экспериментам.

«Юрий Николаевич постоянно пробует что-то новое, его не пугают эксперименты, он с юмором относится к себе и нам, при этом с уважением к профессии. Нет никакой дедовщины, есть поддержка и классная атмосфера», — рассказала Постникова.

Также актриса добавила, что им было интересно обсуждать новинки кино и театра, а ее коллега поражает внутренней энергией и любовью к своему делу.

«Я понимала, что, дай Бог, всем жить с таким же задором, внутренней силой, в расцвете своего таланта», – подчеркнула артистка.

