«Дадут час похоронить семью»: за что у Александра Гобозова вымогали 1,5 млн рублей

Звезда «Дома-2» Александр Гобозов обжаловал приговор, согласно которому приговорен к полутора годам тюрьмы. Об этом сообщил его адвокат Магамед Исмаилов.

По слова защитника, кассационная жалоба зарегистрирована. Как пишет Kp.ru, другие стороны не подавали жалоб.

Дело Гобозова изучат в третий раз. Его обвиняли в разбойном нападении на женщину, хотя мужчина уверен, что та была связана с вымогателями. Гобозов познакомился с женщиной в Сети, договорился встретиться, а уже на следующий день стал получать звонки от неизвестных.

Гобозов говорил, будто девушка должна была встретиться с другим, но из-за появления звезды «Дома-2» «встала касса». В материалы дела попали переписки со злоумышленниками. Гобозову писали: «Тебе дадут час времени похоронить семью, поплакать, потом тебя самого похоронят».

Вымогатели требовали 1,5 млн – на сбор денег был месяц. Деньги просили принести как раз той девушке. Гобозов решил, что она связана с преступниками – девушке было известно, что звезда реалити получил 1,5 млн рублей за два контракта с бойцовской лигой.

Ранее появились первые кадры с Гобозовым из тюрьмы. На них мужчина не выглядит изможденным: он чисто одет и в хорошем настроении.