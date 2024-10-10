«Да здравствуют современные технологии»: как выглядит Рита Дакота после пластической операции
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Блогерша Рита Дакота призналась, что вновь легла под нож хирурга. Она сделала блефаропластику и показала результат.
В личном блоге Дакота опубликовала фото после вмешательства. Она призналась, что разница может быть несущественной у до и после, но она все-таки есть. По словам артистки, у нее были грыжи, которые после операции пропали. Также у нее появился эффект «лисьих глаз».
«Да здравствуют современные технологии», - радуется Рита в Сети.
Чтобы продемонстрировать изменения, блогерша опубликовала фото без масок и фильтров и спросила у фанатов — видна ли разница. Мнения разделились. Одни считают, что операция Рите была не нужна, другие же уверены, что она стала выглядеть лучше, чем раньше.
Напомним, что Рита Дакота уже неоднократно совершенствовала свою внешность у хирурга. Она делала ринопластику, а также меняла форму груди. Кроме того, артистка посещает косметолога, у которого колет «уколы красоты».
Ранее новую пластическую операцию сделала жена хирурга Тимура Хайдарова. Она вышла на связь с поклонниками из больничной палаты и показала себя после вмешательства.