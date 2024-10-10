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Опубликовано 10 октября 2024, 14:06
1 мин.

«Да здравствуют современные технологии»: как выглядит Рита Дакота после пластической операции

Рита Дакота показала, как выглядит ее лицо после новой пластической операции.
«Да здравствуют современные технологии»: как выглядит Рита Дакота после пластической операции

© Starface.ru

Блогерша Рита Дакота призналась, что вновь легла под нож хирурга. Она сделала блефаропластику и показала результат.

В личном блоге Дакота опубликовала фото после вмешательства. Она призналась, что разница может быть несущественной у до и после, но она все-таки есть. По словам артистки, у нее были грыжи, которые после операции пропали. Также у нее появился эффект «лисьих глаз».

«Да здравствуют современные технологии», - радуется Рита в Сети.

Чтобы продемонстрировать изменения, блогерша опубликовала фото без масок и фильтров и спросила у фанатов — видна ли разница. Мнения разделились. Одни считают, что операция Рите была не нужна, другие же уверены, что она стала выглядеть лучше, чем раньше.

«Да здравствуют современные технологии»: как выглядит Рита Дакота после пластической операции

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, что Рита Дакота уже неоднократно совершенствовала свою внешность у хирурга. Она делала ринопластику, а также меняла форму груди. Кроме того, артистка посещает косметолога, у которого колет «уколы красоты».

Ранее новую пластическую операцию сделала жена хирурга Тимура Хайдарова. Она вышла на связь с поклонниками из больничной палаты и показала себя после вмешательства.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Рита Дакота
пластическая операция
новости звезд
обсуждения внешности