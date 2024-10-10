«Да здравствуют современные технологии»: как выглядит Рита Дакота после пластической операции

Блогерша Рита Дакота призналась, что вновь легла под нож хирурга. Она сделала блефаропластику и показала результат.

В личном блоге Дакота опубликовала фото после вмешательства. Она призналась, что разница может быть несущественной у до и после, но она все-таки есть. По словам артистки, у нее были грыжи, которые после операции пропали. Также у нее появился эффект «лисьих глаз».

«Да здравствуют современные технологии», - радуется Рита в Сети.

Чтобы продемонстрировать изменения, блогерша опубликовала фото без масок и фильтров и спросила у фанатов — видна ли разница. Мнения разделились. Одни считают, что операция Рите была не нужна, другие же уверены, что она стала выглядеть лучше, чем раньше.