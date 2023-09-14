«Да, я бухаю»: певица Слава напилась на мужском стриптизе после скандала

Популярная исполнительница Слава решила отдохнуть после череды скандалов в клубе, где показывают мужской стриптиз. Артистка вышла на связь с подписчиками в соцсетях и призналась в любви к танцам и алкоголю.

43-летняя звезда в последнее время постоянно ругается с другими знаменитостями. Сначала она поссорилась с Ксенией Собчак, а после с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым, у которого делала пластику тела. Слава была недовольна результатом и пожаловалась на специалиста. Ее поддержала певица Любовь Успенская. Они до сих пор продолжают выяснять отношения с врачом, которого защищает его звездный пациент Филипп Киркоров.

Слава устала от бесконечных споров и ушла в загул. Она поделилась видео, на котором полуобнаженный мужчина извивался на пилоне. Женщина не стала скрывать, что расслабляется в стриптиз-баре. Она позволяет себе смотреть на мужчин и пить алкогольные напитки. Брюнетка поделилась эмоциями с поклонниками, но едва выговаривала слова.

«Танцуйте, любите, отдыхайте! Бухаю? Да, я бухаю! Отдыхаю? Да, я отдыхаю. А эти твари? Да Бог им судья», – высказалась Слава.

Ранее дочь Славы рассказала о воссоединении мамы с Анатолием Данилицким. Напомним, что пара расставалась на какое-то время. Но через пару месяцев звезда призналась, что помирилась с бизнесменом. Наследница знаменитости раскрыла секрет их отношений.