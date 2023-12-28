«Да, у меня парень!»: Ида Галич впервые рассказала о новом возлюбленном

Блогер Ида Галич впервые рассказала о новых отношениях. Личность избранника она раскрывать не стала, но упомянула, что он молод, красив и занимается предпринимательством.

Несколько лет назад телеведущая пережила развод, после которого перестала говорить о личной жизни на публике. Долгое время у нее получалось скрывать то, что она встретила нового мужчину, но поклонникам все равно удалось рассекретить ее роман. В специальном выпуске шоу «Есть вопросики» Ида не выдержала и заявила, что действительно влюблена, и это полностью взаимно.

«Да, у меня парень! У меня есть человек, который обо мне заботится, который меня любит, к которому у меня тоже есть чувства», - призналась Галич.

По словам блогера, ее новые отношения длятся совсем недолго – несколько месяцев. И пока все складывается отлично. Иде нравится, что он не медийный человек, но при этом понимает и принимает ее деятельность. А познакомилась она с бойфрендом на вечеринке. Потом они много общались, переписывались, пока не поняли, что между ними нечто большее, чем просто дружба.

«Ему 33 года, чуть-чуть младше, чем я. Он предприниматель, брюнет, молодой, симпатичный», - рассказала Ида, опустив только имя кавалера.

Напомним, что Галич подозревали в романе с бизнесменом и яхтсменом по имени Олег. Ходили слухи, что именно он смог покорить сердце телеведущей. Однако она официальных подтверждений этому не давала.

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