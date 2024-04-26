«Да простит меня Ярослав»: Серега рассказал, что поменял бы в музыке SHAMAN

Известный рэпер Серега (настоящее имя Сергей Пархоменко) высказался о песне «Встанем» певца SHAMAN. Об этом пишет NEWS.ru.

Музыкант назвал композицию «Встанем» шикарной, но призвал SHAMAN одну из строчек.

«Cтроку „…и песню затянем“ я бы поправил, да простит меня Ярослав. Я уверен, что он старался», — заявил рэпер.

Как считает Серега, фраза несовместима с высоким поэтическим посылом всего трека, по этой причине ее необходимо заменить. При этом Серега назвал SHAMAN единственным артистом, который знакомит публику с хорошими патриотическими песнями. В то же время музыкант уточнил, что культурное пространство России еще не доросло до таких композиций, поскольку на протяжении десятилетий слушало созданную по «западническим лекалам» музыку.

«Наверное, потихонечку отмежевываясь от музыкальной культуры и вообще от культуры условного коллективного Запада, начнет зарождаться, появляться и формироваться что-то другое у нас», — заключил он.

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