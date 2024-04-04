«Да на … он мне упал!»: 80-летняя блогер Супербуся обрушилась с матами на Шаляпина

Съемки нового видеоклипа Прохора Шаляпина обернулись скандалом. Артист пригласил принять участие в ролике 80-летнюю блогершу из Ейска Екатерину Горбуневу, известную по псевдониму Супербуся. Из-за требований певца пенсионерка разразилась нецензурной бранью.

Екатерина Федоровна получила предложение от певца сняться в новом клипе. Она согласилась, пока не узнала подробные условия. Шаляпин предложил ей принять участие в ролике по бартеру: пенсионерка должна была оплатить поездку в Москву и проживание в столице из своей пенсии. Взамен ей якобы выпал шанс засветиться с Прохором на экране.

Узнав об этом, Супербуся чуть не лишилась чувства и обматерила Шаляпина. Она возмутилась, что артист не оплачивает дорогу. Пенсионерка даже согласна работать без гонорара, но проезд должен быть ответственностью артиста, считает Горбунева.

«Но хотя бы дорогу! Ему надо, а я буду ехать! Странные люди! В туалет сейчас ходишь — надо деньги платить в городе. А то я должна ехать к Шаляпину за свой счет: дорогу оплачивать, гостиницу, „жрачку-мрачку“… Да на … он мне упал!», — приводит слова Супербуси PROZVEZD.

Далее блогер еще высказал в адрес Шаляпина ряд «крепких» слов. Она призналась, что даже не знает его песен. Также Супербуся сравнила артиста с солистом коллектива «Садко» Сашей Бардиным.

Ранее Прохор Шаляпин заявил, что оформил завещание и откладывает деньги на похороны.