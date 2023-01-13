«Да какая вы мама»: Анастасия Волочкова после недолговечных романов обратилась к дочери

Балерина Анастасия Волочкова поздравила всех с Днем дочери и рассказала о роли материнства в ее жизни. Этому посвящен целый пост в ее соцсетях.

Публикация сделана 13 января, хотя праздник отмечался 12 числа. Волочкова оправдалась, что на Мальдивах «всё время перепуталось».

«Я счастливая мама», - продолжила экс-прима Большого театра.

По словам Волочковой, «роль материнства» была главной в ее жизни, и она исполнена. «Я всегда мечтала родить дочку. И это тоже исполнилось», - написала балерина.

Других слов о 16-летней дочери и чувствах к ней Волочкова не высказала. Она только добавила, что благодарна своей матери, что та родила ее.

Подписчики так отреагировали на слова Волочковой о материнстве: «Да какая вы мама», «Никакая», «Это же какой надо быть матерью, чтобы дочь ушла от матери».

На днях Волочкова назвала дочь «подкупленной» и рассказала, что с 13 лет она не живет с ней. Ариадна выбрала жить в семье отца, а мать навещает на выходных. Волочкова тем временем продолжает недолговечные романы с мужчинами. Лишь недавно она сделала перерыв по состоянию здоровья - балерина пожаловалась на боль в паху.