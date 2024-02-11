«Да и пошел бы ты нафиг»: Отар Кушанашвили заступился за Кологривого в скандале с Гордоном

После скандала на шоу «Закрытый показ» с Александром Гордоном, на котором был гостем актер Никита Кологривый, многие из звезд российского шоу-бизнеса заняли сторону ведущего. Однако нашлись и те, кто поддержал звезду сериала «Слово пацана». Так, за молодого артиста вступился журналист Отар Кушанашвили.

По его мнению, Кологривый довольно культурно попытался ответить на вопрос Гордона в студии. Тем не менее последний в силу своего «непрофессионализма» допустил резкий выпад, который гость сравнил с проявлением тоталитаризма. Это и сама личность ведущего являются, по словам журналиста, главной трагедией этой программы.

«Александр Гордон, чья трагедия в том, что у него одно лицо на все случаи жизни, говорит: „Если бы ты мне так рекомендовал фильм, я бы на него не пошел“. Да и пошел бы ты нафиг!» — высказался Отар на своем YouTube-канале Каково?!

Звезда «Бригады» Дюжев назвал Кологривого замечательным актером, но еще не зрелым. Позиция молодого актера напомнила ему юношеский максимализм.