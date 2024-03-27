«Да гори оно огнем!»: сбежавший из России Макаревич* прервал молчание после теракта в «Крокусе»

Страшная трагедия в «Крокус Сити Холле» унесла жизни более 130 человек. Многие российские звезды поддержали семьи погибших в теракте морально и материально. Но далеко не все артисты выразили сострадание. Не высказались о случившемся Алла Пугачева, Чулпан Хаматова и лидер «Машины времени» Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ), который наконец-то прервал молчание.

Правда, 70-летний рок-музыкант высказался не о теракте, а о том, как проводит время с семьей. Судя по снимкам, опубликованным в Facebook* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ), артист наслаждается жизнью и наслаждается отдыхом.

Макаревич* опубликовал снимок, на котором он с супругой катается на горных лыжах. Музыкант показал и подросшего сына Эйтана, которому скоро исполнится два года.

Не забыл певец напомнить и о важной дате. Сегодня его отец Вадим Макаревич мог бы отметить 100-летний юбилей.

«Да гори оно огнем! Когда еще выберемся? Кстати — моему папе сегодня 100 лет. Кто помнит — выпейте, помяните», — обратился он к поклонникам.

О трагедии в «Крокусе» артист продолжает молчать, как и многие его коллеги, покинувшие Россию.

Макаревич* был женат четыре раза. Сейчас он находится в браке с израильской журналисткой и фотографом Эйнат Кляйн (Инной Калининой). В 2022 году она подарила музыканту сына Эйтана.

Ранее артист Юрий Назаров объяснил, почему сбежавшие за границу знаменитости отвернулись от своей страны в трагический момент.

*(признан иноагентом на территории РФ)