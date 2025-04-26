«Да Богу молиться надо!»: Лариса Гузеева возмутилась заявлением Леонида Якубовича, уставшего от «Поля чудес»

Лариса Гузеева резко осудила Леонида Якубовича, который пожаловался, что ему надоело вести «Поле чудес» более 30 лет. В беседе с Лаурой Джугелией на YouTube-канале FAMETIME TV телеведущая заявила, что коллега «должен молиться Богу» за свой проект.

Недавно стало известно, что бессменный ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович признался, что устал от проекта. По слухам, телеведущий принципиально не смотрит свое шоу и даже запретил это делать близким. Лариса Гузеева, которая почти 20 лет ведет «Давай поженимся!», считает, что артист должен быть благодарен за проект, который его «кормил» долгие годы.

«Так он же должен Богу молиться, что у него есть этот проект, благодаря этому проекту он имеет такие дивиденды. Как можно? Это же рука, которая тебе давала, кормила. Как я могу сейчас сказать: „Ох, устала! Надоело!“ Да Богу молиться надо! В моем возрасте очередь что ли выстроилась из работодателей? Прямо так и зовут!» — высказалась артистка.

Звезда фильма «Жестокий романс» известна своей прямолинейностью с участниками шоу. Вместе с тем Лариса Гузеева не скрывает: за время работы в «Давай поженимся!» она «примеряла на себя» разные роли. В конце концов телеведущая решила быть «ближе к народу».

«Я пробовала быть королевой, которая дергала придворных. Но мне все это не нравилось. <…> Всегда была дистанция между ведущим и гостем. Я искала как одеться, как выглядеть. Понимала, что в Chanel не смогу сказать грубость пацану, который сдал ребенка в детдом. Я должна быть такая, как они. Я должна быть небрежно накрашенной, с дурацкой прической, в одежде, которая мне не всегда идет. Я не должна быть с иголочки, иначе доверия не будет. Люди приходят и передо мной открываются», — поделилась Лариса Гузеева.

Ранее мы писали о том, что Лариса Гузеева раскрыла причину ухода Василисы Володиной из «Давай поженимся!» и обвинила бывшую коллегу во лжи: «Это же отвратительно, так низко, неправильно».