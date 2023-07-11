Цымбалюк-Романовская объяснила уход Ксенофонтовой из театра Джигарханяна женскими комплексами

Виталина Цымбалюк-Романовская запомнилась публике благодаря роману с режиссером Арменом Джигарханяном. В одно время знаменитости даже работали вместе: Виталина была директором в театре своего возлюбленного. Однако после ее прихода в заведение многие актеры заявили о своем увольнении, в их числе были Станислав Дужников, Елена Ксенофонтова. По словам звезды «Кухни», Цымбалюк-Романовская выживала из театра талантливых людей. Спустя годы бывшая возлюбленная Джигарханяна прокомментировала ситуацию.

В беседе с Экспресс газетой знаменитость опровергла сообщения о причастности к уходу Елены из театра. Вместо этого она заявила, что у актрисы «много нереализованных амбиций». Виталина считает, что Ксенофонтова хотела «стать примой», но не выдержала конкуренции с ней.

«Я же не собиралась играть на сцене, отбирать у кого-то роли. Это ее женские комплексы», — высказалась знаменитость.

Также Цымбалюк-Романовская добавила: «настоящие звезды» и «адекватные мастера» поддержали ее после прихода в театр.

Ранее вдова Джигарханяна Цымбалюк-Романовская рассказала о новом мужчине и желании стать матерью. Подробности смотрите в этой статье.