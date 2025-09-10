Виктория Цыганова заявила, что переживает за губернатора после конфликта с Егором Кридом. Певица прокомментировала выступление певца в «Лужниках» в Telegram-канале.

Летом 2025 года Егор выступил с сольным концертом и угодил в скандал. Дело в том, что многие номера певца показались зрителям эпатажными, хотя билеты предназначены были для лиц старше 12 лет. Выступление Крида прокомментировал губернатор Самарской области в личном блоге, однако спустя время он удалил свой аккаунт. Цыганова считает, что это нельзя назвать совпадением и выразила за него беспокойство.

«Всей душой с губернатором. Болеем за него и переживаем. Народ и такие губернаторы едины», — заявила Виктория.

Цыганова возмутилась Кридом, который позволил себе поцелуй с танцовщицей на глазах у подростков. Она напомнила, что россиян могут оштрафовать за подобное или посадить на срок до 15 суток. Артистка недоумевает, почему поступок Егора остался безнаказанным.

«Обычных людей за поцелуй на улице могут оштрафовать, а Криду сошел с рук разврат перед многотысячной аудиторией детей», — резюмировала певица.

Ранее Цыганова сообщила, что Крид потерял ощущение реальности на концерте в «Лужниках». Подробности читайте в этой новости.