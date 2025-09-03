«Бывают шабаши и похлеще»: Цыганова прокомментировала скандальное выступление Крида в «Лужниках»

Виктория Цыганова сообщила, что Егор Крид потерял ощущение реальности на концерте в «Лужниках». Певица прокомментировала скандал вокруг Егора в Telegram-канале.

Егор Крид угодил в скандал после концерта в «Лужниках». Многие зрители раскритиковали мероприятие певца за эпатажные номера, поцелуй с танцовщицей, а Екатерина Мизулина сравнила шоу с «голой» вечеринкой. Виктория Цыганова отметила, что концерт Егора «далеко не самое ужасное», что происходило на эстраде. При этом она также, как и россияне, осудила поведение артиста.

«К сожалению, в современной России это выступление Крида — далеко не самое ужасное. Бывают шабаши и похлеще. Тут больше поражает реакция самого исполнителя, который, кажется, совсем потерял ощущение реальности», — высказалась артистка.

По ее мнению, Егор должен принести извинения зрителю. Более того, Виктория возмущена поведением певца, который уверен в своей неприкосновенности и насмехается над предстоящими проверками.

Виктория добавила, что концерт Крида был неуместным во время СВО.

«Испытание «медными трубами» способны выдержать не все. Крид собрал «Лужники», но остался ли он человеком после этого?» — возмутилась она.

