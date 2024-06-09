«Цветы, бриллианты. Скукотища!»: Ида Галич похвасталась необычным подарком

Блогерша Ида Галич похвасталась необычным подарком. В своем Telegram-канале ведущая шоу «1-11» рассказала, что ей на отдыхе подарили баранью лопатку.

34-летняя Ида Галич решила поехать вместе с семьей в Красную поляну. Блогерша отметила, что это был один из самых комфортных полетов. Дело в том, что сына она посадила рядом с дедушкой, а сама летела, как королева.

Телеведущая призналась, что готова тратить сколько угодно денег на путешествия.

«Взять семью, купить комфортные билеты, выбрать самый любимый отель, округлить, конечно, глаза, получив общий счет, но махнуть рукой и сказать: мы заслужили», – заявила она.

Ида Галич подчеркнула, что в детстве родители не жалели денег на нее и брата. При этом, пока отец отдавал все свои сбережения на развлечения для любимой дочки, матери удавалось накопить определенную сумму, чтобы потом всей семьей поехать на отдых.

В Сочи Галич решила организовать настоящий гастротур. За один вечер телеведущая съела целых четыре хинкали и два куска лаваша из тандыра. В конце блогерша похвасталась необычным подарком из ресторана.

«Что обычно дарят девушкам? Цветы, бриллианты, квартиры, дома. Скукотища! Мне сегодня в ресторане подарили баранью лопатку! Кстати, очень вкусно!» – отметила Ида.

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