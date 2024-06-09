75-летняя Алла Пугачева решила переехать в Латвию из-за жары на Кипре

Уехавшая из России певица Алла Пугачева сначала обосновалась в Израиле, а после обострения кризиса в стране перебралась на Кипр. Но и там 75-летняя Примадонна не чувствует себя комфортно из-за сильной жары, поэтому засобиралась в Юрмалу.

Как пишет Telegram-канал «НеМалахов», вслед за Аллой Борисовной в Латвию переедет и ее молодой муж, шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) с детьми.

На прошлой неделе температура воздуха на Кипре достигла рекордных 42 градусов, и здоровье пожилой исполнительницы хита «Арлекино» резко пошатнулось. На фоне влажности и жары у нее стали отекать ноги. По данным канала, певице тяжело ходить.

Ранее народный артист РФ Юрий Чернов рассказал, что недавно Пугачева уже приезжала в Латвию, так как ее муж, Максим Галкин* активно пытается «раскрутиться в Прибалтике».

*Признан иностранным агентом на территории России