«Цвет странный»: Катя IOWA придумала платье из пластика за 235 тысяч

Певица Катя IOWA запустила выставку «Симпоэзис», на которой представила платье из переработанного пластика. Стоимость изделия – €2,5 тыс. (более 235 тыс. рублей по текущему курсу).

Артистка открыла выставку в свой день рождения. На ней представлены картины, поэзия, скульптуры – все создано по идеям певицы. Так, на манекенщице был наряд из пластика, сделанный вручную.

«Цвет такой странный за счет того, что это переработанный пластик», - сообщила модель. Ее слова приводит Газета.Ru.

Наряд проделал большой путь, прежде чем попасть в Москву. Из Африки его доставили в Польшу, оттуда на самолете в Беларусь и затем в столицу.

Выставку певицы посетили многие знаменитости, включая актера Антона Лаврентьева, юмористку Надежду Сысоеву, актрису Екатерину Шпицу.

Ранее сообщалось, что новгородскому министру культуры вынесли представление из-за наряда Кати IOWA на концерте в честь Дня защиты детей.