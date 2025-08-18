Comedy Club запретили в Узбекистане из-за несоответствия нормам этикета. Также из выступления комика Алексея Щербакова попросили вырезать некоторые шутки. Минкульт страны отправляет организаторам запреты и рекомендации к выступлениям приезжих артистов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, в 2023 году в Ташкенте планировалось шоу «Музыкальный Comedy Club», которое по техническим причинам перенесли. Новую дату не назначили до сих пор. По словам организаторов концертов, Министерство культуры отправило официальное письмо, в котором заявило, что «семейные, супружеские, мужские и женские отношения, которые демонстрируются в шоу, противоречат национальной духовности».

Отмечается, что программу артистов тщательно отсматривают и просят подкорректировать, чтобы соответствовало моральным нормам страны. В этом году просили убрать некоторые шутки из стендапа Алексея Щербакова и отменили концерт T-Fest'a.

Местные организаторы жалуются, что теряют до 90% доходов из-за подобных запретов.

