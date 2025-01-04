«Cлить свой негатив»: Natan заявил, что поклонники стали отписываться от блога из-за окончания шоу

Natan заявил, что по окончании шоу «Звезды в Джунглях» начал терять подписчиков на личном блоге.

Накануне закончилось реалити на выживание, в котором рэпер принял участие и запомнился скандальными историями, связанными с интрижками с Лерчек и изменами супруге.

Natan признался, что люди стали отписываться от его социальных сетей из-за того, что проект закончился и теперь некуда вываливать злость, ведь теперь нет новых причин для хейта в сторону исполнителя. Именно этой мыслю артист себя и успокаивает.

«Ну вот, проект закончен, и естественным образом, сейчас начнут отписываться, те, кто просто подписывался, чтоб слить свой негатив и написать какую-нибудь гадость, но все, что ни делается, все в радость. Всем этим людям спасибо за внимание и всего хорошего в новом 2025 году! Я не блогер, и трансляция жизни у меня случилась только в этом году. И все это в основном касалось шоу "ЗВД"», — разоткровенничался певец в Telegram-канале NATANONLINE.

Кроме того, рэпер пообещал «своим» людям, которые искренне переживают за его жизнь и следят за карьерой и творчеством, что впереди их ждет много интересного и без них ему не справиться.

Ранее мы писали о том, что стало известно, чем занимается Лерчек под домашним арестом.

Также сообщалось, что жена Natan резко ответила хейтерам после измен рэпера.