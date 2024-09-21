«Цирковое представление»: Павел Рудченко высказался о фейковом закрытии Comedy Club
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Павел Рудченко назвал новость о закрытии Comedy Club очередным пиар-ходом.
Продюсер заявил, что создатели программы решили привлечь внимание аудитории, поэтому придумали историю с его завершением. Однако новость о закрытии Comedy могла по-настоящему расстроить лишь преданных поклонников, которые вряд ли обидятся на такую неудавшуюся шутку.
Но были и такие зрители, которые не удивились этому решению. По словам Павла, проект поиздержался и что он уже не собирает такие большие рейтинги, которые были на его старте. Кроме того, шоу за последние 20 лет значительно изменилось: появились другие герои и поменялись шутки.
«Устроили определенное цирковое представление, надурили... Сказать, что они привлекли особое внимание к этой новости... Кто смотрел эту программу, им да, было интересно, новость их тронула. Думаю, что это определенный PR-ход», — заявил Рудченко в беседе с изданием NEWS.ru.
Также Павел сообщил, что такой пиар-ход смог привлечь внимание аудитории, но не произвел большого впечатления.
Ранее мы писали о том, что Иосифа Пригожина возмутило фейковое закрытие Comedy Club/