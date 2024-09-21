«Это не смешно»: Иосифа Пригожина возмутило фейковое закрытие Comedy Club

Продюсера Иосифа Пригожина разозлила шутка телеканала ТНТ о закрытии шоу Comedy Club. Он назвал произошедшее цирком, в котором не очень смешно участвовать.

Ранее муж певицы Валерии успел прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о закрытии шоу и заявил, что участники Comedy «выросли из этих штанишек».

«Это для вас, для журналистов: прежде, чем задавать вопросы, вы должны сначала все выяснить, а нам, дуракам, которые комментируют… нужно ждать и перепроверять, понимаете? Участвовать в цирке, как-то, очень смешно. Я хочу сказать, что, в принципе, это не смешно», — подчеркнул продюсер в беседе с NEWS.ru.

Он добавил, что фейковое закрытие шоу, возможно, кажется кому-то веселым. При этом Пригожин задался вопросом, в каком месте надо смеяться.

20 сентября Гарик Харламов и Павел Воля заявили в эфире ТНТ, что старое шоу действительно закрылось, так как начался новый сезон с новыми выпусками.

Ранее директор ТНТ Тина Канделаки прокомментировала закрытие Comedy Club. Она назвала происходящее вокруг этого сообщения «истерикой» и отметила, что «одни армяне приходят, другие уходят».