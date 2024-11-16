«Цирк уехал, клоуны остались»: Алсу ответила Александру Добровинскому, пошутившему над ней после развода

Недавно адвокат Александр Добровинский снова высказался о разводе Алсу и Яна Абрамова и намекнул, что певица нес может добиться желаемого и останется ни с чем после разрыва. Артистка отреагировала на слова юриста в личном блоге.

Совместно нажитое имущество супругов, которые развелись летом этого года, оценивается в более чем 10 млрд рублей. Ранее Ян Абрамов предлагал бывшей жене 2,5 млрд рублей в качестве компенсации, но та отказалась. Как утверждает адвокат бизнесмена, если сначала Алсу требовала лишь квартиру в «Триумф-паласе» за 300 млн рублей, то затем составила новый список требований. Сейчас певица претендует на половину семейных активов стоимостью 5 млрд рублей.

Однако в беседе с журналистами Александр Добровинский намекнул, что, скорее всего, Алсу по окончании дела ничего не достанется. Адвокат в шутку пропел: «Тихо в лесу где-то скребется Алсу…».

В ответ артистка опубликовала видео с Александром Добровинским в соцсети и высмеяла его слова, назвав «клоуном».

«Цирк уехал, клоуны остались», — написала Алсу.

Ранее мы писали о том, что Александр Добровинский предположил, сколько продлится раздел имущества Алсу и Яна Абрамова. Адвокат заявил, что этот процесс может занять четыре года.