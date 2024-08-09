«Цинично и недопустимо»: в Госдуме просят проверить интервью Лебедева Дудю*

В Госдуме попросили проверить скандальное интервью российского дизайнера Артемия Лебедева Юрию Дудю* (признан иноагентом на территории РФ). Соответствующее обращение направлено в Генпрокуратуру.

В документе, подписанным главой комитета Госдумы по защите семьи Ниной Останиной, указано, что интервью «переполнено нецензурной бранью и оскорблениями различных лиц и организаций», сообщает NEWS.ru.

Депутатов возмутили высказывания Лебедева про общественные организации «Голос Беслана» и «Матери Беслана». По их словам, этот эпизод интервью вызвал бурную негативную реакцию у россиян.

Останина добавила, что после теракта в «Крокус Сити Холле» и вторжения ВСУ в Курскую область такие высказывания звучат «цинично и недопустимо».

В обращении также отметили, что за первую неделю интервью набрало более 17 млн просмотров, а его отрывки активно обсуждают в социальных сетях.

Ранее мы писали о том, что «Матери Беслана» и Мизулина жестко ответили Артемию Лебедеву после интервью.

*(признан иноагентом на территории РФ)