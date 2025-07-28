Циничная улыбка и 24 года колонии: суд вынес приговор опекунше-садистке, убившей малыша Далера

Свердловский областной суд вынес приговор опекунше Веронике Наумовой, обвиняемой в убийстве пятилетнего мальчика Далера.

Опекуншу признали виновной в пытках и убийстве ребенка. Суд назначил ей 24 года колонии общего режима.

На видео, снятым облсудом перед самым приговором, опекунша была в хорошем расположении духа и даже улыбалась.

В колонию на пять лет отправится и воспитанник Наумовой Даниил Егольников. По данным следствия, он вместе с Вероникой участвовал в пятках мальчика, хотя в первые дни мужчина сам заявлял о непростом воспитании Наумовой. Только потом Егольников также оказался на скамье подсудимых.

Чудовищное преступление в отношении своего пятилетнего приемного сына Наумова совершила в декабре 2022 года. Она сначала связала мальчика скотчем, а затем нанесла ему побои металлической ложкой для обуви. После этого, по данным следствия, женщина погрузила ребенка в ванну с холодной водой и утопила. Экспертиза установила, что смерть мальчика наступила в результате механической асфиксии.

Государственное обвинение настаивало на самом суровом наказании для подсудимой, запрашивая 25 лет лишения свободы.

Напомним, за два года, проведенные в СИЗО, Наумова потеряла 60 кг. Ее заключили под стражу в 2023 году.