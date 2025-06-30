За два года в СИЗО обвиняемая в убийстве Далера опекунша похудела на 60 кг

Опекунша Вероника Наумова, которую обвиняют в убийстве 5-летнего мальчика Далера, похудела в СИЗО. За два года пребывания в изоляторе она потеряла 60 кг.

Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».

Наумову заключили под стражу в 2023 году. Эта мера была связана с обвинениями в убийстве опекаемого.

Женщина сообщила в полицию о пропаже ребенка, а позже выяснилось, что он погиб в декабре 2022 года. Тело мальчика нашли в сумке в гараже. Следствие считает, что опекун связала ребенка и избила ложкой для обуви, после чего утопила.

Прокуратура Свердловской области опубликовала последнее официальное фото Наумовой 6 июня 2025 года. Известно, что обвинение требует для нее 25 лет колонии. Приговор огласят 28 июля.

В последнем слове женщина отмечала, что экспертиза не установила точную причину смерти Далера. Она винит себя в том, что тогда не вызвала скорую – опекунша считает, что ребенок мог бы остаться в живых. Наумова попросила суд, «чтобы все понесли наказание, которого заслуживают».

Ранее Наумова в показаниях сообщила, что купила сумку для тела мальчика и согнула его пополам.