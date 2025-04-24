«Цифры впечатляют»: Анна Хилькевич озвучила сумму, которую тратит в месяц на уход

Анна Хилькевич призналась, что тратит на уход за собой 400 тысяч в месяц. Актриса перечислила бьюти-процедуры и их стоимость в Telegram-канале.

Анна не скрывает, что тщательно следит за внешностью, и не жалеет денег на красоту. Каждый месяц актриса делает маникюр, уход за волосами, телом, гигиену зубов, эпиляцию, посещает косметолога. По словам Хилькевич, итоговая сумма за все процедуры может быть разной. Но примерно у нее уходит 400 тысяч в месяц.

«Если сложить все, цифры бывают очень разные. И это я еще не говорю про укладки и макияж на почти ежедневные съемки и мероприятия… А вы как думаете – это много или нормально?» — обратилась Анна к подписчикам.

Актриса уточнила, что иногда ей удается сэкономить на маникюре и наращивании ресниц благодаря собственному салону красоты.

«Если нужно избавиться от пигментации, поставить ботокс, проколоть гиалуронку, добавить препарат для сияния, то может и 100-200 тысяч улететь», — озвучила она цену на одну из процедур.

«Ого, цифры впечатляют!» — написали подписчики в ответ на откровения Анны.

Ранее актриса Анна Хилькевич призналась, что готова продвигать среднюю дочь в кино. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».