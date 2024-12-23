«Чужие люди»: Лариса Гузеева рассказала, как проверить любимого человека

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева заявила, что в отношениях необходимо защищать возлюбленного. Она порассуждала о семейной жизни в соцсетях.

Знаменитость была замужем три раза. Первым избранником артистки стал мужчина по имени Илья. Они прожили вместе семь лет. Вторым мужем стал Каха Толордава, от которого Лариса родила сына и ушла. На данный момент Гузеева находится в браке с ресторатором Игорем Бухаровым, от которого родила дочь Ольгу. Женщина счастлива и дает советы своим читательницам.

Недавно она вновь высказалась о секрете крепких отношений. По мнению Гузеевой, в браке важно защищать свою вторую половинку. По этому принципу можно проверить, рядом с вами тот самый человек или нет.

«Я точно знаю: если ты не адвокат своим любимым в любой, самой страшной ситуации — вы чужие люди. Если вас бесконечно критикуют и относятся с иронией и снисхождением — вас не любят. Бегите! Бе-ги-те!» – заявила звезда.

Телеведущая признавалась, что сейчас стала мудрее, а раньше пыталась контролировать мужа во всем. Они вместе 26 лет, но в первые годы, со слов Ларисы, она была «душнилой и ногой на горле». Знаменитость убеждена, что избраннику нужно давать больше свободы, так как этот человек тебе не принадлежит.

Ранее мы писали о том, что 65-летняя Лариса Гузеева заболела во время отпуска в Германии. Женщина вышла на связь из другой страны и пожаловалась на самочувствие.