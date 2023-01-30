«Чужие кошельки»: Ксения Бородина раскрыла, за чей счет ходит в дорогие рестораны

Телеведущая Ксения Бородина активно общается со своими подписчиками в соцсетях. Больше всего поклонников артистки интересуют вопросы, касающиеся личной жизни и финансов. Недавно у звезды поинтересовались, кто оплачивает ее счета в ресторанах. Ответ многих удивил.

Брюнетка показывает в личном микроблоге, что ведет роскошный образ жизни. Ксения посещает самые дорогие рестораны с изысканной кухней. Оказалось, что артистка может позволить себе такой отдых в окружении мужчин и хороших подруг. Один из фанатов задал вопрос, кто платит, если Бородина идет в ресторан в компании. Теледива заявила, что при посещении заведения с мужчиной, счет закрывает он.

«Я каждый раз удивляюсь, почему люди пытаются залезть в чужие кошельки. Если за столом мужчины, то платят всегда мужчины. Если мы с девочками, то либо все скинулись, но, как правило, кто-то первый забирает, платит и говорит: «в следующий раз — ты», — написала знаменитость в соцсетях.

Ранее мы писали о том, что телеведущая Ксения Бородина ответила на вопрос, касающийся знаменитого телепроекта «Дом-2». Брюнетка рассказала, когда планирует покинуть свой пост.