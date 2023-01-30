Вслед за Кадони: Ксения Бородина ответила на слухи об уходе из «ДОМа-2»

Ксения Бородина уже долгое время считается главной ведущей телепроекта «ДОМ-2», однако поклонники знаменитости заметили одну странность: она стала все реже появляться в эфире шоу. Многих эта ситуация обеспокоила не на шутку, поэтому все поспешили узнать у Ксении, что происходит на самом деле.

Так, девушка заявила: в последнее время ее жизнь сильно изменилась. По словам Бородиной, у нее есть семья, другие проекты, деловые встречи, поэтому она не может постоянно «сидеть на "ДОМе-2"».

«Я почти двадцать лет там, и за этот период на проекте многое поменялось, и моя жизнь тоже не стоит на месте. Не могу постоянно сидеть там, хотя я люблю это место, и это моя работа», — высказалась Ксения.

К слову, подобное заявление заставило насторожиться фолловеров. Многие из них подумали, что в скором времени телеведущая вслед за Кадони покинет шоу.

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