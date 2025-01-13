«Чужие друг другу»: адвокат Добровинский рассказал, отпустят ли Ефремова на похороны Добровольской

Адвокат Александр Добровинский усомнился, что актер Михаил Ефремов попадет на похороны бывшей жены Евгении Добровольской. Он отметил, что супруги 20 лет не живут вместе и законодательно чужие люди.

Комментарий Добровинского приводит MSK1.RU.

Адвокат напомнил, что актер «находится в лагере». Он иронично прокомментировал шансы Ефремова попасть на похороны экс-супруги.

«Как вы думаете, он попадет на похороны? Конечно, возьмите выходной и проводите вашу бывшую жену, с которой вы не живете уже 20 лет, в последний путь. Дело в том, что по нашему законодательству люди после развода становятся чужими друг другу», - сказал адвокат.

Он провел аналогию с тушением пожаров в Калифорнии – по словам звездного защитника, туда заключенному можно попроситься «с таким же успехом».

Правозащитник Иван Мельников отметил, что у бывших супругов есть сын Николай. Законодательно, размышляет он, актеру могут дать краткосрочный отпуск, но Ефремов отбывает срок в другом регионе, а значит «это сложно организовать».

Ранее появились подробности похорон Добровольской, которые пройдут 14 января. Актрису похоронят рядом с могилой Раисы Максимовой – она ушла из жизни в декабре 2024 года.