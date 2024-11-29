«Чувствую себя спасенной и любимой»: русофобка Наргиз призналась в любви Америке

28 ноября в США отмечают День благодарения. В этот праздник уехавшая из России Наргиз Закирова призналась в любви Америке и назвала страну родной.

В посте в социальных сетях артистка поблагодарила родных. Она отметила, что дети каждый день радуют ее своими достижениями, внуки — вдохновляют на новые свершения. Супругу певица сказала спасибо за поддержку и безусловную любовь.

Не могла не упомянуть бывшая подопечная Максима Фадеева в своем сообщении и Украину. Наргиз сказала, что благодарна всем людям, которые поддерживают Киев.

«Я благодарна всем замечательным людям, которые поддерживают и помогают Украине. Моим немногим, но верным друзьям и единомышленникам. В мою Америку — мою родину, где я чувствую себя спасенной и любимой», — написала она.

Исполнительница хита «Нежность» неоднократно критиковала действия российских властей. В мае 2022 года ее задержали в аэропорту Домодедово и депортировали в Узбекистан. Певице закрыт въезд и на Украину из-за посещения Крыма. В конце февраля 2024 года она публично отреклась от Родины и похвасталась американским паспортом.

Ранее общественное движение «Зов народа» добилось того, что Следственный комитет России обратил внимание на Наргиз. Артистка не раз позволяла себя русофобские высказывания, поэтому правоохранители проверяют ее на причастность к реабилитации нацизма.