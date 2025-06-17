«Чувствую себя не очень хорошо»: отец Жанны Фриске боится не дожить до встречи с внуком

Отец певицы Жанны Фриске Владимир рассказал о плохом самочувствии. Он признался, что ищет возможности связаться с внуком Платоном. Мужчина боится, что не сможет увидеться с ним до смерти. Об этом сообщает Kp.ru.

15 июня родственники Жанны приехали на кладбище, чтобы почтить память артистки в 10-ю годовщину смерти. Журналисты засняли на могиле Владимира Фриске, который, в прочем, не смог остаться надолго. Уже после поминок он признался, что плохо себя чувствует.

«Чувствую себя не очень хорошо. На годовщину не смог пробыть со всеми до конца. Очень болит поджелудочная», - поделился Владимир.

Напомним, что у отца Фриске больное сердце, и состояние мужчины усугубляется, кода он думает о своем внуке Платоне, которого не может видеть. Отец мальчика Дмитрий Шепелев против его общения с семьей Жанны. Владимир признался, что его это не останавливает и он ищет способ связаться с сыном дочери.

«Хочу узнать, как он относится к нам. Возможно его накачали так, что он нас не воспринимает? Тогда уже буду думать, есть ли смысл так рвать свое сердце. Оно и так больное. Просто отпустить ситуацию и смирится. Душа болит, но что-то надо делать», - рассказал Владимир Фриске.

Ранее отец Жанны Фриске рассказал, что собирается изменить памятник певице.