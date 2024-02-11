«Чувствую себя намного лучше»: Ида Галич рассказала о своей новой зависимости

Телеведущая Ида Галич поделилась подробностями о своей новой зависимости. По ее словам, после отказа от неправильного питания и алкоголя она стала употреблять много сладкого. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

По признанию блогера, она действительно испытывала сложности. Однако сейчас она спокойно обходится без алкоголя и сладостей. Более того, Ида Галич старается правильно питаться, чтобы поддерживать свою фигуру подтянутой.

«Перестала заедать отсутствие алкоголя сладким. Снова потребляю десерты только раз в неделю. Чувствую себя намного лучше», — написала знаменитость.

Кроме того, Ида Галич поделилась, что принимает пищу с клетчаткой в составе. Также телеведущая рассказала, что раньше она не могла употреблять овощи и фрукты, а теперь делает это каждый день. Блогер призналась, что не всегда получается есть только здоровую пищу, но она старается ради своего здоровья.

Напомним, в начале этого года звезда заявила, что хочет начать новую жизнь. Так, телеведущая решила устроить год самодисциплины. В январе Ида Галич заявила, что отказалась от плохого питания на ближайшие два месяца. Также блогер перестала употреблять алкогольные напитки. Она поделилась, что сначала ей было трудно, но затем она привыкла к новому образу жизни.

Ранее сообщалось о том, что Ида Галич высказалась о звезде сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никите Кологривом. Она призналась, что актер ей импонирует.