«Чувствую себя молодым»: Виктор Рыбин 10 раз подтянулся на турнике в свое 62-летие
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Певица Наталья Сенчукова показала, как ее муж Виктор Рыбин подтягивается на турнике. Артисту исполнилось 62 года.
В личном блоге исполнительница опубликовала видео, в котором запечатлела разминку супруга. Он был без майки в спортивном зале и демонстрировал свою спортивную форму. Именинник признался, что регулярно делает зарядку, чтобы поддерживать себя в тонусе.
«У меня сегодня день рождения, любимая Наташа уже поздравила. <…> Мне сегодня 62 года. И я чувствую себя абсолютно молодым», - поделился Рыбин с поклонниками.
Всего артист смог сделать десять подтягиваний. За кадром жена подбадривала его и говорила, что так у них проходит каждое утро. А после Виктор Рыбин сделал еще и упражнение «угол», подняв на турнике ноги.
Напомним, что Сенчукова и Рыбин вместе уже 34 года. В беседе с журналистами они признавались, что за это время проходили через разные периоды, но все-таки смогли сохранить брак. В 2009 году пара обвенчалась.
Ранее Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин поженили 13 пар.