НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 21 августа 2024, 15:35
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«Чувствую себя молодым»: Виктор Рыбин 10 раз подтянулся на турнике в свое 62-летие

Певица Сенчукова показала подтягивания Виктора Рыбина на турнике в его 62-летие.
«Чувствую себя молодым»: Виктор Рыбин 10 раз подтянулся на турнике в свое 62-летие

© Starface.ru

Певица Наталья Сенчукова показала, как ее муж Виктор Рыбин подтягивается на турнике. Артисту исполнилось 62 года.

В личном блоге исполнительница опубликовала видео, в котором запечатлела разминку супруга. Он был без майки в спортивном зале и демонстрировал свою спортивную форму. Именинник признался, что регулярно делает зарядку, чтобы поддерживать себя в тонусе.

«У меня сегодня день рождения, любимая Наташа уже поздравила. <…> Мне сегодня 62 года. И я чувствую себя абсолютно молодым», - поделился Рыбин с поклонниками.

Всего артист смог сделать десять подтягиваний. За кадром жена подбадривала его и говорила, что так у них проходит каждое утро. А после Виктор Рыбин сделал еще и упражнение «угол», подняв на турнике ноги.

Напомним, что Сенчукова и Рыбин вместе уже 34 года. В беседе с журналистами они признавались, что за это время проходили через разные периоды, но все-таки смогли сохранить брак. В 2009 году пара обвенчалась.

Ранее Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин поженили 13 пар.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
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Виктор Рыбин
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