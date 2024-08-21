«Чувствую себя молодым»: Виктор Рыбин 10 раз подтянулся на турнике в свое 62-летие

Певица Наталья Сенчукова показала, как ее муж Виктор Рыбин подтягивается на турнике. Артисту исполнилось 62 года.

В личном блоге исполнительница опубликовала видео, в котором запечатлела разминку супруга. Он был без майки в спортивном зале и демонстрировал свою спортивную форму. Именинник признался, что регулярно делает зарядку, чтобы поддерживать себя в тонусе.

«У меня сегодня день рождения, любимая Наташа уже поздравила. <…> Мне сегодня 62 года. И я чувствую себя абсолютно молодым», - поделился Рыбин с поклонниками.

Всего артист смог сделать десять подтягиваний. За кадром жена подбадривала его и говорила, что так у них проходит каждое утро. А после Виктор Рыбин сделал еще и упражнение «угол», подняв на турнике ноги.