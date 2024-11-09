«Чувствую себя максимально некомфортно»: Анна Хилькевич рассказала о комплексах после третьих родов

Недавно актриса Анна Хилькевич сообщила, что улетела из России вместе с мужем и детьми. Сейчас звезда сериала «Универ», которая в сентябре стала мамой в третий раз, отдыхает на Мальдивах с семьей. Артистка вышла на связь в личном блоге и рассказала о своих комплексах после родов.

38-летняя Анна Хилькевич поделилась в соцсети кадрами из аквапарка, расположенного прямо в океане. По словам знаменитости, вся семья осталась довольна активных отдыхом, однако актрису расстраивает ее фигура после третьих родов. Звезда «Универа» призналась, что стала неуклюжей, из-за чего над ней смеются супруг и дети.

«Я за год беременности потеряла форму. Стала неуклюжая, пресса нет, я не могу залезть никуда», — высказалась Анна Хилькевич.

При этом артистка не теряет надежды вернуть прежнюю форму, поэтому уже начала заниматься спортом. Анна Хилькевич опубликовала видео с тренировкой в фитнес-зале.

«Честно скажу — в купальнике чувствую себя максимально некомфортно. Так что я уже сейчас начинаю подготовку к рабочему сезону. И по прилету — сразу на работу», — заявила актриса.

Напомним, Анна Хилькевич состоит в браке с бизнесменом Артуром Волковым с 2015 года. У супругов две дочери — 8-летняя Арианна и 6-летняя Анна-Мария. В апреле этого года актриса объявила о беременности, а в 17 сентября родила третью дочь Оливию. По словам знаменитости, она «увидела» имя для малышки после родов.

Ранее мы писали о том, что Анна Хилькевич откровенно высказалась о материнстве.