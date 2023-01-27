«Чувствую этот запах»: Анна Хилькевич попробовала на вкус испражнения животного

Звезда сериала «Универ. Новая общага» Анна Хилькевич до сих пор никак не может расслабиться на Бали. Актриса улетела туда отдыхать, но с ней постоянно приключаются неприятности. Сначала ее искусали комары, потом началась аллергия. Девушка чуть не осталась без виллы, а теперь питается экскрементами животных.

Знаменитость показала в соцсетях, как держит в руках пакетик, на котором картинка неизвестного животного под названием мусанг. Девушка сообщила, что сейчас будет пробовать кофе Копи Лувак, которое производит этот зверек. Напиток из фекалий популярен на Бали. Он считается очень дорогим и ценным.

Актриса призналась, что до последнего не хотела пробовать кофе, но решилась. Она поделилась своими впечатлениями на видео.