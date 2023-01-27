«Чувствую этот запах»: Анна Хилькевич попробовала на вкус испражнения животного
Актриса Анна Хилькевич на Бали попробовала кофе из фекалий животного.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Звезда сериала «Универ. Новая общага» Анна Хилькевич до сих пор никак не может расслабиться на Бали. Актриса улетела туда отдыхать, но с ней постоянно приключаются неприятности. Сначала ее искусали комары, потом началась аллергия. Девушка чуть не осталась без виллы, а теперь питается экскрементами животных.
Знаменитость показала в соцсетях, как держит в руках пакетик, на котором картинка неизвестного животного под названием мусанг. Девушка сообщила, что сейчас будет пробовать кофе Копи Лувак, которое производит этот зверек. Напиток из фекалий популярен на Бали. Он считается очень дорогим и ценным.
Актриса призналась, что до последнего не хотела пробовать кофе, но решилась. Она поделилась своими впечатлениями на видео.
Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
«Я чувствую запах какашек, просто перед глазами вот это все. Для любителей, ценителей. Но чувствуется цитрус, шоколад есть. Он намного интереснее, чем обычный кофе. Как они это делают своими ферментами? Вроде нормальный кофе», – порассуждала звезда.
На кадрах видно, что Анна сначала поморщилась, но потом распробовала вкус и даже насладилась им. Поклонники разделились на два лагеря. Некоторые позавидовали Хилькевич, что у нее есть возможность попробовать необычный напиток. Но многие отметили, что это отвратительно.
Ранее мы писали о том, как звезда «Универа» пострадала во время отдыха на Бали.