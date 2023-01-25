«У нас это традиция»: Анна Хилькевич сообщила тревожные новости с отдыха

Сейчас Анна Хилькевич находится вместе с семьей на Бали. Тем не менее с самого начала отпуск актрисы не заладился. Сперва девушка встревожила новостью об укусе змеи, затем сообщила о проблемах с жильем на острове, и, наконец, сегодня она опубликовала кадры из местной больницы. О подробностях происшествия знаменитость сразу же поспешила рассказать.

На снимках Анна вместе со своей дочерью ожидает приема ЛОР-врача. Актриса не стала уточнять, кому именно потребовалась медицинская помощь, но, судя по всему, ее ребенок заболел отитом во время отпуска.

«Я хожу только по своим родным местам. У нас это традиция — поймать отит в поездке на море», — высказалась звезда сериала «Универ».

Несмотря на все трудности, Анна не унывает и в хорошем расположении духа продолжает наслаждаться отдыхом.

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