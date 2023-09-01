Чувствует себя не очень: дочь Маргариты Тереховой вынуждена ехать в спецвагоне

Дочь Маргариты Тереховой пожаловалась на здоровье во время поездки на фестиваль, об этом сообщает mk.ru.

Актрису Анну Терехову утром 1 сентября заметили на Казанском вокзале. Оказалось, артистка отправилась на кинофестиваль в сопровождении своих коллег. Отмечается, что путь Тереховой предстоит непростой — до Анапы поезд будет ехать около суток. При этом, для безопасности, актерам выделили отдельный спецвагон — билеты туда обычным людям не продавали.

Терехова призналась, что ее не пугает длительная поездка. В прошлом году она добиралась на нескольких видах транспорта (самолет, автобус, электричка), потому что также был закрыт аэропорт Анапы. Путь занял почти двое суток без сна.

Актриса призналась в разговоре с журналистами, что перед поездкой она слегка приболела и устала.

«Не очень хорошо себя чувствую, ну, ничего: думаю, пока буду ехать — отдохну»‎, — рассказала Терехова.

Анна Терехова — заслуженная артистка России. На ее счету более 35 ролей в театре и кино.

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