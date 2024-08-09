«Чувствовала себя королевой»: мама Гарика Харламова произвела фурор на свадьбе сына
© Komsomolskaya Pravda/East News
Мама юмориста Гарика Харламова Наталья произвела фурор на свадьбе сына – женщину засыпали комплиментами. Она призналась, что чувствовала себя на мероприятии королевой.
Свадьба Харламова с Катериной Ковальчук состоялась 7 августа. При этом супруги расписались еще пару месяцев назад. Они пока не делились кадрами со свадьбы, но мама Харламова показала, как выглядела на празднике.
Женщина была в полупрозрачном платье с открытыми плечами золотого цвета и клатчем. Волосы убрали в прическу, сделали вечерний макияж.
Наталья назвала свадьбу сына «большим, красивым и радостным праздником».
«В такой счастливый день мне очень хотелось тоже быть в некоем необычном и запоминающемся образе. Я чувствовала себя королевой!» — прокомментировала свои фото Наталья.
В Сети не скупились на комментарии. Наталью Харламову назвали «роскошной». «Королева Натали», «Вам так идет этот цвет и платье», - писали под ее публикацией.
Ранее сообщалось, что свадьба обошлась паре в 5 млн рублей.