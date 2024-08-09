«Чувствовала себя королевой»: мама Гарика Харламова произвела фурор на свадьбе сына

Мама юмориста Гарика Харламова Наталья произвела фурор на свадьбе сына – женщину засыпали комплиментами. Она призналась, что чувствовала себя на мероприятии королевой.

Свадьба Харламова с Катериной Ковальчук состоялась 7 августа. При этом супруги расписались еще пару месяцев назад. Они пока не делились кадрами со свадьбы, но мама Харламова показала, как выглядела на празднике.

Женщина была в полупрозрачном платье с открытыми плечами золотого цвета и клатчем. Волосы убрали в прическу, сделали вечерний макияж.

Наталья назвала свадьбу сына «большим, красивым и радостным праздником».

«В такой счастливый день мне очень хотелось тоже быть в некоем необычном и запоминающемся образе. Я чувствовала себя королевой!» — прокомментировала свои фото Наталья.

В Сети не скупились на комментарии. Наталью Харламову назвали «роскошной». «Королева Натали», «Вам так идет этот цвет и платье», - писали под ее публикацией.

Ранее сообщалось, что свадьба обошлась паре в 5 млн рублей.