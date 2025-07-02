«Чувствовала, что я не нужна ни отцу, ни матери»: Инстасамка рассказала о тяжелом детстве и попросилась на интервью к Собчак

Инстасамка пожаловалась на детство и предложила записать интервью с Собчак. Об этом стало известно из соцсетей.

После того, как Ксения Собчак обратила внимание на пост с доносом от Инстасамки, певица ответила журналистке. Она извинилась за содержание своих старых песен, назвав это творчество «дерьмищем».

«Я сама тогда была не совсем в порядке. И кстати, я удалила эти альбомы и треки с площадок. Это был очень сложный период моей жизни, во время которого я столкнулась с вещами намного хуже, чем написано в текстах», — заявила она.

Кроме того, Инстасамка вспомнила о непростом детстве, полном отчаяния и непонимания со стороны близких.

«В 2017 я была тем самым ребенком, у которого не было отца, были очень напряженные отношения с матерью. Я чувствовала себя очень одинокой и отверженной, иногда я чувствовала, что я не нужна ни отцу, ни матери, хотя мама моя старалась и воспитывала меня как могла», — рассказала она.

Исполнительница вспомнила, что проводила много времени в плохих компаниях, слушала разрушающую музыку и ненавидела себя. По словам Инстасамки, именно творчество Мейби Бейби и Доры негативно влияло на ее сознание.

«Они осознанно занимались разрушением. Я не виню их в том, что я с собой делала, я говорю о том, что они предлагали мне в своих песнях варианты решения моих проблем», — заявила она.

Ранее мы писали о том, что Максим Виторган назвал Инстасамку стукачкой после жалобы на Дору и Мейби Бейби.