«Чувствовал, что она рядом»: Прохор Шаляпин заявил, что к нему приходила умершая жена Татьяна Дэвис

Артист Прохор Шаляпин вспомнил о смерти жены Татьяны Дэвис. Он признался, что, потеряв супругу, еще какое-то время чувствовал ее присутствие.

Татьяна скончалась в 2021 году после свадьбы с Прохором. На торжестве она заразилась коронавирусом и так и не смогла выздороветь. Бизнесвумен умерла от последствий болезни. Ее муж, который был им совсем недолго, тяжело переживал уход жены. Как оказалось, первые дни после похорон Шаляпин не мог отделаться от ощущения, что Татьяна все еще рядом с ним.

«Бывало, когда Таня Дэвис скончалась, я чувствовал, что она рядом находится. Но сейчас этого нет. Но никаких голосов, простите, в голове и разговоров с вымышленными покойными друзьями, подругами я не веду», - заявил Прохор на YouTube-канале DC HUB.

После смерти бизнесвумен разгорелся настоящий скандал. Появились люди, которые стали обвинять в ее кончине Шаляпина. Например, ее помощница рассказала, что певец якобы давал ей пилюли, чтобы она добавляла их в еду миллионерши. Сам артист все слухи отрицает.

Ранее Прохор Шаляпин рассказал, что столкнулся с финансовыми проблемами.