«Чувство неприятия»: Ян Цапник высказался об ухажерах 23-летней дочки

Актер Ян Цапник заявил, что ревнует 23-летнюю дочь Елизавету к ухажерам. Об этом сообщает StarHit.

По словам актера, ему трудно принять парней дочки. Для Яна Елизавета — все та же «маленькая девочка», которая засыпала у него на руках. Звездному отцу хочется вернуться в детство наследницы, но он понимает, что «жизнь идет».

«Когда купаешь ребенка до определенного возраста каждый день, а потом оказывается, что у нее есть молодой человек… Конечно, некое чувство не то что бы неприятия, а скорее ревности возникает в душе. Но с этим сталкиваются все родители», — высказался актер.

Елизавета пошла по стопам родителя и развивается в актерской сфере. По словам Яна, наследница получила большую роль в проекте, в котором они будут вместе играть. В первый день съемок Ян ругал Елизавету, не обладающую большим опытом работы перед камерой.

«Как коллега она хороша! Плюс я заметил, что она уже проходит какие-то этапы, которые другие артисты проходят значительно позже, а кто-то и вовсе никогда не пройдет. Конечно, приходится иногда ей с криком и матом что-то объяснять и доказывать, пока она не поймет», — резюмировал актер.

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