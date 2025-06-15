«Чуваку приходилось не сладко»: Кушанашвили объяснил, почему у Гогунского особое отношение к женщинам

Отар Кушанашвили высказался про Виталия Гогунского, выступившего против плохого настроения женщин. Журналист постарался найти объяснение, почему у артиста сложилось такое мнение.

Недавно актер удивил своих поклонников после грубых слов в сторону девушек. По словам Виталия, женщины с плохим настроением не должны находиться рядом с ним. Также он убежден, что в случае болезни избранница должна закрыться в комнате и не выходить, пока ей не станет легче.

Кушанашвили также довольно резко отреагировал на высказывания Гогунского, высмеяв его. По словам журналиста, у Виталия есть свои причины так думать.

«Иди и страдай в чаще. Там где-нибудь, в Перово, за той рекой. Иди страдай, чтобы об этом не знали, она обязательно говорит он, в плохом настроении», — высмеял актера Отар в шоу «КАКОВО?!».

Отар предположил, что на формирование такой позиции могла повлиять семья актера.

«Видно, чуваку приходилось очень не сладко, я не знаю. Его бывшая жена говорит, что Гогунский — нерукопожатный персонаж, он отравляет жизнь всем, кто с ним рядом. Ну, не знаю, вообще у меня вопрос, у него есть друзья у этого парня? И у него есть семья сейчас? Он говорит у Собчак о ране незаживающей», — подумал журналист.

Ранее мы писали о том, что Виталий Гогунский оправдался за громкое интервью с Ксенией Собчак.

Также сообщалось, что Zivert высмеяла Алексея Воробьева из-за высказывания о женщинах.