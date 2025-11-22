«Чувак преподносит себя как „я русский“, а ходит в кожаных штанах»: SHAMAN раскритиковали за образы на сцене

Рэпер Птаха раскритиковал певца SHAMAN за образы, которые он выбирает для выступлений. В интервью Юрию Дудю* (признан иноагентом на территории РФ) на YouTube артист высмеял кожаные штаны и дреды коллеги и усомнился в том, что его свадьба с Екатериной Мизулиной была настоящей.

Птаха (Давид Нуриев) возмутился, что певец, позиционирующий себя как русский, выходит на сцену в кожаных штатах и ведет себя неподобающе.

«Мне не нравится, что чувак преподносит себя типа „я русский“, а ходит в кожаных штанах с дредами, крашеными волосами и в разные места прикладывает микрофон на сцене. В моем окружении нет таких, кому он нравится. Есть песни, которые нравятся, они достаточно патриотичные, но не сам персонаж. Для меня группа „ЛЮБЭ“ — это русские патриотичные ребята», — заявил рэпер.

5 ноября этого года SHAMAN (Ярослав Дронов) и Екатерина Мизулина узаконили отношения в Донецке. Однако Птаха с настороженностью относится к этой новости – он сомневается, что торжество было настоящим. Певец не скрывает своего пренебрежительного отношения к паре, но все же пожелал им счастья.

«Ну, я поздравляю их, если свадьба настоящая, дай Бог им счастья и долгих лет, совместных здоровых детей. Но к Мизулиной у меня тоже отношение своеобразное. Для меня это Павлик Морозов, который вечно на всех пишет заявы. Сама эта парочка кринжовая. Я желаю им счастья, если они реально вместе и любят друг друга», — высказался Птаха.

Напомним, артист и глава «Лиги безопасного интернета» рассекретили свой роман 9 марта 2025 года. В ответ на обвинения в пиаре SHAMAN заявлял, что они с избранницей предпочитают не афишировать отношения в соцсетях. Кадры же, которые все же попадают в Сеть, по его словам, сделаны посторонними людьми, которые снимают их «исподтишка», а затем «пишут всякую чушь».

Ранее SHAMAN эмоционально ответил на критику имиджа: «Все люди на этой планете - и мужчины, и женщины - носят кожаные штаны».

*признан иноагентом на территории РФ