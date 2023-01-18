Анна Семенович впервые показала мужа
Анна Семенович назвала «мужем» российского риэлтора, помогающего звездам с недвижимостью.
Фото: Максим Печенкин/ Starface.ru
Певица Анна Семенович в Дубае показала мужчину, назвав его мужем. Речь идет о предпринимателе по имени Вадим Богач.
Певица и бизнесмен были крайне рады другу другу. Семенович даже поцеловала его в щеку.
В своих соцсетях артистка заявила: «Помните моего мужа». После этого оба рассмеялись.
В соцсетях предпринимателя также есть видео их встречи. «Зажгла», - подписал Богач запись выступления Семенович в заведении Дубая.
Напомним, официально 42-летняя певица ни разу не была замужем, у нее нет детей. Тем не менее совсем недавно Семенович показала девочек 20, 13 и 8 лет, назвав их дочерьми.
Фото: Скриншот видео с личной страницы Анны Семенович