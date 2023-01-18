Анна Семенович впервые показала мужа

Певица Анна Семенович в Дубае показала мужчину, назвав его мужем. Речь идет о предпринимателе по имени Вадим Богач.

Певица и бизнесмен были крайне рады другу другу. Семенович даже поцеловала его в щеку.

В своих соцсетях артистка заявила: «Помните моего мужа». После этого оба рассмеялись.

В соцсетях предпринимателя также есть видео их встречи. «Зажгла», - подписал Богач запись выступления Семенович в заведении Дубая.

Напомним, официально 42-летняя певица ни разу не была замужем, у нее нет детей. Тем не менее совсем недавно Семенович показала девочек 20, 13 и 8 лет, назвав их дочерьми.