«Чуть не умерла»: Тодоренко рассказала, что отравилась самым дорогим грибом в мире

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, как отравилась самым дорогим грибом в мире – трюфелем. 33-летняя знаменитость почувствовала себя плохо и обратилась к врачам, а после оказалась под капельницей. Об этом сообщает The Voice.

Девушка призналась, что была на мероприятии, где подавали деликатесы. Она съела девять блюд с трюфелем, выпила алкоголь, но в 23:30 была уже дома.

«После вечеринки ночью чуть не умерла», — заявила Тодоренко в личном микроблоге.

Звезде понадобилась медицинская помощь, а ее утро началось с капельницы. Выяснилось, что дело не в качестве продуктов или ошибке повара. Регина рассказала, что узнала грустную новость о своем организме.

«Оказалось, что у меня совсем не усваивается мой любимый гриб трюфель», — пояснила девушка.

Тодоренко все равно пришлось ехать на работу, так как «надо зарабатывать деньги». Она опубликовала видео из аэропорта и призналась, что ей впервые за долгое время не хочется ничем заниматься. Кроме того, она расстроилась, что перед поездкой поссорилась с четырехлетним сыном от Влада Топалова.

«Расставание было нелегким. Наорала на старшего, он уснул, а я улетела в Калининград. Теперь мне грустно от того, что мы не попрощались как следует», — поделилась переживаниями она.

Ранее телеведущая Тодоренко рассказала о расставании с мужем Топаловым на две недели. Звезда призналась, что ей с каждым разом все труднее покидать любимого.