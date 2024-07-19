«Чуть не сожгли»: Николай Басков чудом уцелел на концерте в Санкт-Петербурге

47-летнего певца Николая Баскова едва не сожгли во время концерта в Санкт-Петербурге. Кадры инцидента были опубликованы в Сети.

В Санкт-Петербурге состоялся музыкальный фестиваль «Белые ночи», на котором выступили многие артисты. Не стал исключением и Николай Басков. Артист вышел на сцену с песней «Лучший день». Его номер сопровождался файер-шоу: вдоль сцены были установлены устройства, которые выбрасывали в воздух искры. Завлекая публику, Басков подошел слишком близко к искрам. В какой-то момент в него выстрелил огненный фонтан. Николай от неожиданности вскрикнул. Чудом уцелев, он продолжил выступление.

«Ой, чуть не сожгли», — заявил артист.

После инцидента Басков отказался общаться с журналистами.

Ранее 47-летний певец Николай Басков засветил кольцо на безымянном пальце в эфире шоу. Подробности читайте в этой новости.

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