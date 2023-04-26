«Чуть не развелись»: Оксана Самойлова и Джиган воссоединились после расставания

В последнее время все внимание публики приковано к Оксане Самойловой и Джигану. Молодые люди считаются самой крепкой парой в отечественном шоу-бизнесе, однако за минувший месяц было множество разговоров об их расставании. Дело в том, что мужчина исчез из личного блога супруги, а сама она не скрывала произошедший конфликт. Молодые люди старались никак не комментировать ситуацию, однако недавно они вышли на связь и сделали заявление об их браке.

Так, Оксана и Джиган сообщили о своем примирении. Супруги заявили: в их отношениях так же, как и у всех, случаются ссоры и временные трудности. Несмотря на это, они сумели преодолеть невзгоды и сохранить брак.

«Я молчала в тряпочку, но, видимо, нет такой опции, чтобы все проходило бесследно, поэтому мы решили сказать о примирении. Мы вовсе не идеальная пара: чуть не развелись два раза, но мы вместе», — высказалась светская львица.

Также знаменитости отреагировали и на сообщения о том, что их разрыв является пиар-ходом. По словам супругов, они никогда не занимались подобной «ерундой». Все разговоры про хайп возлюбленные связали с обратной стороной популярности.

«Послезавтра у меня день рождения, и откладывать новость было некуда. Помирились неделю назад», — резюмировала Оксана.

Ранее Павел Воля высмеял Самойлову и Джигана и заявил, что ей «нужен не поющий, а пьющий» муж. Полное высказывание юмориста читайте здесь.

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